新竹市政府送上兩分大禮給竹市的孩子，歡慶兒童節到來。市府準備4萬7000份俄羅斯方塊益智積木，送給市內所有公私立國小及幼兒園的孩子，另外也與中華電信和智趣王數位科技合作，提供竹市12歲以下孩童1個月免費的FunPark童書夢工廠帳號，每月將提供逾500本互動電子書和7大動畫主題內容，讓孩子們防疫期間在家也能玩得開心。

兒童節是孩子們最期待的日子，隨著全國防疫升溫期，為避免群聚風險，市府今年忍痛取消原定2020兒童藝術節活動，但也特別規畫創意、好玩、又適合親子共遊的俄羅斯方塊益智積木作為兒童節禮物，更是專屬新竹市孩子們的非賣品。

此次由香山國小行政團隊協助本年度兒童節禮物招標與發放，孩子們在收到來自市府贈送的兒童節禮物，迫不及待地拆封把玩，也立刻在網路上引發家長們熱烈討論，直呼俄羅斯方塊益智積木很好玩，「連媽媽我都好喜歡」。

教育處長黃錦能表示，教育處同仁每年都要絞盡腦汁，想出美觀、實用、不重複、又在預算內的兒童節禮物，還要讓禮物從幼幼班到高年級孩子們都適用，是一項非常重要卻艱難的任務。俄羅斯方塊益智積木送出後，教育處陸續接到幼兒園來電表示：「CP值太高了，可以自費加購嗎？」

市長林智堅也指出，市府再加碼提供兒童數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」1個月的免費帳號，爸媽們只要上網填寫表單，就可申請一組序號，希望大家能在連假及防疫期間，一起邊玩邊學，啟發孩子的創造力與想像力。市府也再次呼籲，在這4天連假裡，應落實防疫，避免出入人潮擁擠的公共場所，鼓勵家長利用時間，陪伴孩子們一起度過健康安全又特別的兒童節。

(中時 )