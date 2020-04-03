受到新冠肺炎疫情衝擊經營狀況，全錄（Xerox）宣布撤回對個人電腦及印表機大廠惠普（HP）高達350億元（約新台幣1兆500億元）的收購案。

根據外媒《彭博社》的報導，隨著肺炎疫情帶來的不確定性增加，全錄將放棄收購惠普。這場自去年11月揭開序幕的350億元現金加股票敵意收購，終於畫下句點。雖然惠普在第一時間已經拒絕這項併購，但是一直沒讓全錄放棄併購的念頭，直到新冠肺炎疫情造成市場動盪，全錄在經濟條件上無法負擔此併購而喊停。

全錄指出，現有的市場環境條件對全錄持續推動HP公司的收購並沒有幫助，因此該將撤回收購HP的提議。全錄在聲明提到，兩家公司合併有長期財務和策略上的好處，數個月來的拖延已損及支持這項交易的HP股東利益，考量員工、客戶、合作夥伴及其他人的健康、安全、福祉及疫情因應措施下，決定中止這個計畫。

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(中時電子報)