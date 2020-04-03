惡劣！近日一段影片瘋傳各大臉書社團，一群青少年騎著機車朝街友瘋狂噴水，還用手機錄下整個過程上傳抖音，影片曝光後引發網友一片譴責，揚言要肉搜他們好好教育一番！

一名網友在臉書分享影片，可見一名街友坐在路邊，4名少年分別騎著2台機車經過他身旁，前方機車後座的少年疑似手拿水槍，朝街友的臉部噴水，而後方機車則是一對情侶，駕駛不僅跟著嘻笑，還拿出手機幫忙錄影，另一隻手則用來補油門，一行人在嘻笑聲中揚長而去。

（圖／翻攝自臉書）

影片曝光後，這些屁孩的行徑引發網友震怒，紛紛留言開罵：「死屁孩 垃圾？很好玩嗎」、「無知的孩子。現世報，很快來到的」、「真沒人性，死屁孩」、「看到心好酸喔，為什麼要這樣欺負人」、「欺負弱勢族群的人算什麼，這樣的小孩真的該好好教育一下」。

據《ETtoday新聞雲》報導，幾名學生的社群網站的帳號已被強大的網友肉搜出來，並且湧入留言開罵，而他們的臉書、IG帳號目前都已暫時關閉。

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(中時電子報)