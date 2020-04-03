受新冠肺炎疫情(COVID-19,俗稱武漢肺炎)影響，全球確診人數正式突破百萬，其中單是美國一國就近25萬人確診，佔總數約四分之一。引起網友熱議「為何美國防不了肺炎疫情？」，有網友分析，恐是3大關鍵因素的直接影響所致。

據美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今3日最新統計，全球肺炎確診人數已超過100萬例，已有5.3萬人因病喪命。美國則在短短一個月內確診案例翻倍，來到近25萬例，數量衝到全球最高，比西班牙和義大利相加的23萬多例還更多。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）及全球各大學專家2月就曾預估，新冠肺炎疫情席捲美國後，最慘的情況是，將有1.6億至2.14億美國人感染新冠肺炎，20萬至170萬美國人可能病死。預估還指出，感染情況恐將持續數月、甚至超過1年，全美不同社區將在短時間內接連爆發疫情。

網友iphone5656對此現象相當好奇，就在批踢踢論壇發文以「為何美國國力防不了肺炎疫情？」為題發文詢問，引起網友熱議。「身為世界第一強國，不論軍事、科技、醫療、教育等，都名列前茅，甚至也一堆全球企業什麼的也都在美國，甚至隨便一個車庫就可以發明一堆東西，這樣子的美國，為什麼每天確診數量一直在暴增？這次為什麼束手無策呢？」。

有另一位網友就發文回復點出幾個關鍵，「第一，一開始官方口徑一致都說是小感冒，雖然第一時間斷航，但2、3月沒祭強制防疫手段，後來疫情就爆了」。

「第二，川普總統緊急命令發動太晚，一些人口大州，如紐約州、華盛頓州、加州醫療無法負擔爆量的病患，醫療資源調動和美軍動員需要一段時間，補救時間太晚，疫情已經默默擴散」。

「第三，最敏感也最具爭議的，美國的種族歧視問題，美國華裔受境內白種人歧視，出門只要戴口罩通通會被當『中國人』，白種美國人優越感覺得那是黃種人的病，造成美國社會的一致性歧視。殊不知病毒根本沒在管膚色」。

而戴口罩產生的種族歧視議題，美國《紐約時報》（New York Times）早在3月20日就報導提及，在紐約和西雅圖都有部分華裔和亞裔美國人因在地鐵和校園內戴口罩而被嘲笑和歧視，報導不樂觀分析，歧視甚至會因為疫情擴大有越演越烈的負面影響。

(中時電子報)