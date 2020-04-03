關於口罩實名制實施後，有民眾反映想把自己的口罩配額轉寄給國外親友。對此，新北市長侯友宜今（3日）強調，國人使用量充足，去支持全球所有疫情嚴峻的區域，人道上是可以做的。

侯友宜表示，根據相關報導，若報導是真實的，台灣目前的產能可以供應14天9.3片口罩，許多地區使用口罩量不太一致，若14天可以購買10片口罩，周一至周五各有1片，周六、周日休假在家不用外出，只要產能足去發揮愛心關心別人，這是全球化的責任，樂觀其成，「但國人的口罩一定要足夠！」

(中時 )