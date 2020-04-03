高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，有「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華接受專訪時直言，罷韓不會過關。對此，有評論認為，罷免案讓高雄處於選舉氛圍中，政客一直在挑起仇恨，試圖通過罷韓而謀利。該評論認為，「高雄人只有睜大眼睛，才分得清是非」。

許淑華接受YouTuber《Bit King比特王出任務》專訪，她認為，罷免肯定會成案，但她認為罷免案不會過。許淑華說高雄不能一直都在這樣的選舉氛圍當中，一直在挑起仇恨。有些人靠著這樣的政治操作，去獲得想要的紅利。據《中評社》報導，高雄人只有睜大眼睛，才分得清是非。

該評論也指出，新台灣國策智庫日前發表的高雄市長韓國瑜施政滿意度與罷免案評估數據，讓許多韓粉安心，認為罷韓一定過不了。該項評估訪問到2018年投票給韓國瑜的高雄民眾，69.7%民眾表示，不後悔投給韓國瑜，其中53.8%民眾完全不後悔。該評論認為，罷免案使高雄處在選舉氛圍當中，政客挑起仇恨，試圖通過罷韓而謀利，高雄人必須睜大眼睛明辨是非。

(中時電子報)