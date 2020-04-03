政院臨時會僅林佳龍戴口罩 侯友宜：政府要行為示範 12:322020/04/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（3日）表示，政府單位是一個行為示範最重要的地方。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院昨加開臨時院會，僅交通部長林佳龍配戴口罩。對此，新北市長侯友宜今（3日）表示，政府單位是一個行為示範最重要的地方，所以每次到任何場所都要求各單位把防疫作為，做到最嚴格的標準，要用如此標準去要求市民，市民才有方向。無論場所、個人都用最嚴格的標準當示範。 (中時 ) #標準 #侯友宜 #林佳龍 #口罩 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 羅智強批蔡政府稱武漢肺炎引歧視 國民黨：易讓外界誤解防疫參雜「抗中」 17:332020/04/01 政治 快評》口罩不增售 蘇貞昌恐食言而肥 23:372020/04/01 政治 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 湖北荊門3萬多返鄉滯留人員「就地就業」 20:032020/04/02 兩岸 陳雷大馬開唱延期損300萬 女兒住「加州」超擔心 20:192020/04/02 娛樂 馬修連恩加拿大防疫 與世隔絕民宿暫歇 20:202020/04/02 娛樂 美國70名大學生「無視禁足令」包機度假！44人返國確診 21:262020/04/02 國際 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 政治熱門新聞 比韓國瑜搶眼？ 網驚：他才是高雄市長吧！ - 政治 罷韓團體玩完了？！小英女孩看不下去爆真相 - 政治 立委最新民調出爐 網看完驚嘆6字：玩完了！ - 政治 豪捐千萬口罩！港媒驚：民進黨對陸連砍三刀 - 政治 爆韓國瑜落選後真實想法 許淑華斷言罷韓結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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