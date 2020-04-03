行政院昨加開臨時院會，僅交通部長林佳龍配戴口罩。對此，新北市長侯友宜今（3日）表示，政府單位是一個行為示範最重要的地方，所以每次到任何場所都要求各單位把防疫作為，做到最嚴格的標準，要用如此標準去要求市民，市民才有方向。無論場所、個人都用最嚴格的標準當示範。

(中時 )