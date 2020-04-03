陸媒《環球時報》總編輯胡錫進今天在環球網微信公號發表文章指出，武漢宣布封城以後，整個世界都變了，而且越來越深不可測。他強調，疫情仍沒有結束，大陸與外部世界形成日益強烈的反差。這個反差不是僥倖出現的，它有著強烈的制度性基因。大陸前所未有地發現，大陸的毛病真的有很多，但這個國家在維護人民的根本利益上又是那麼的靠譜。大陸對問題的批判實為國家和民族上進的自我鞭策。是的，自我鞭策很重要，但原則是，不能把自己抽暈。

胡錫進說，所有人都把新冠疫情看錯了。還記得人們將憤怒和驚慌全都傾瀉到了湖北省官員和國家疾控中心的專家們身上，是他們宣揚「可防可控」，是他們到了1月18號還在搞武漢萬家宴，21號還在搞團拜會，而且還在月初訓誡了8名談論「武漢發現了SARS」的醫生，人們堅信，這場危機本來可以避免，就是因為上述表現所反映的官僚主義導致了疫情的暴發。

對於武漢封城，人們的態度也不完全一致。西方出現大量針對封城的人權質問，國內也有一些人懷疑這是人類歷史上最大規模的「小題大做」。接下來抗疫是在輿論一波又一波的批評浪潮中進行。然而，在武漢所發生的所有錯誤都在西方國家重新、並且更加嚴重地又犯了不止一遍。

胡錫進指出，武漢封城時，美國只有一個新冠肺炎確診病例，英國的確診病例是零。1月23日以後，大陸形成了湖北戰場和全大陸戰場兩大戰線，一邊探索，一邊上演了全大陸其他省區市對新冠病毒的圍殲戰。西方國家如果參照了大陸從廣東到黑龍江任何一省的做法，都能夠在很短時間裡清理掉國內零星的感染病例，確保疫情不在本國大規模暴發。

然而，那些國家都沒有做到這一點，不是一兩個例子，而是它們的集體陷落帶給了大陸人一分原有反思之上的更大反思。看過去兩個多月，有無數角度和線索在競爭大陸的注意力，然而那個最強大的事實鑄成了一個引力越來越強的重力場，強迫大家每時每刻都感覺到它的存在，它在重塑大陸的思想方式。

(中時 )