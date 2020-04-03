巫苡萱、小call、詹子晴、馬國賢近日上《金牌財神爺》一起鬥智較勁，其中身為Rakuten Girls隊長的巫苡萱為宣傳寫真，穿著紅色馬甲和黑色緊身皮褲來挑戰，身材曲線畢露，開場打大老二手氣超旺連勝，徐乃麟為之驚艷，開玩笑對小call、詹子晴說：「穿得辣就會贏！大家趕快去換衣服！」怎知馬國賢作勢要脫上衣，徐乃麟隨即吐槽：「你惹人賢（嫌）！」

後來在喊骰子點數的「骰子yo咧yo」單元，巫苡萱當莊家卻狂輸，鬥心機屢屢落敗，慘遭徐乃麟最經典的「愛的小手」懲罰。由於巫苡萱連三敗，從屁股到腳底板無一倖免，屁股還被打了兩次，哭喊聲貫穿全場，但懲罰時的性感身材也讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，連馬國賢都搶著到第一排熱區欣賞！

徐乃麟還辯稱打腳底板可以通氣血，要巫苡萱跟他道謝，「在我們節目宣傳是要付出代價的！」巫苡萱聽完求饒：「那我不要宣傳了，我不要打了啦！」讓人看了又好笑又心疼；最後還與小call同時懲罰，一人跪一邊，應徐乃麟要求來個「雙打」。節目後巫苡萱在臉書發文「今天屁股都被打腫了」，引起粉絲暴動！

(中時 )