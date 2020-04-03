43歲南韓女星咸素媛2018年與小18歲大陸網紅陳華閃電結婚，同年生下女兒，之後在《妻子的味道》中分享生產經過，名氣大漲。這對「母子戀」一直以來都受到外界的關注，咸素媛近日分享，砸了400萬韓元（約台幣10萬）帶婆婆進廠維修，引起網友熱議。

咸素媛與高富帥網紅陳華秘戀7個月才公開戀情，後來2人於2018年1月在大陸、韓國兩地登記結婚，並在同年迎來女兒；雖然相差18歲，但感情相當甜蜜。咸素媛常在節目《妻子的味道》分享，生產的經過或婚姻維持的秘訣，近日更大談自己與婆婆間互動。

她透露，為了拍出美美的全家福，因此帶著婆婆到醫美「進廠維修」，針對鼻樑、雙下巴以及額頭進行大改造，前後豪灑花了3、400萬韓元（約新台幣10萬元）。從照片中可以看見，婆婆的皮膚變得緊實、平滑，整個人變得年輕且有精神多了。

粉絲看完後非常羨慕，紛紛留言「還有缺婆婆嗎」、「好羨慕妳與婆婆相處的方式」、「婆婆變漂亮了」、「有你這個媳婦，婆婆應該很開心」、「好像姊妹」。

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(中時電子報)