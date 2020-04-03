台南市南區金華路一段1家當舖2日下午遭1名歹徒對著大門至少連開6槍，子彈貫穿大門玻璃碎落一地。警方經過連日追查，已掌握槍手為台南當地一名王姓道上兄弟，疑似因欠下千萬賭債遭到債主逼債走投無路，向當舖老闆借錢周轉不成才憤而開槍。

據了解，當鋪老闆為人海派，平日交遊廣闊，黑白兩道都相當敬重，王男開槍行徑，已惹火道上兄弟，目前也發出追緝令。

據了解，王姓槍手在台南一帶經營流動賭場，但自己也經常前往其他道上兄弟的賭場豪賭，近年來欠下千萬債務，過去幾年屢次遇到債務問題，都會找當鋪老借錢應急。

警方調查後發現，王男近來似乎手頭很緊，且根據收到的情資發現，不少道上兄弟向他討債，甚至放話要他好看，王男被逼急了又找上當鋪老闆求助，但老闆卻因金額龐大晚而婉拒，導致王男憤而開槍。

本月2日下午2點40分左右，王男開銀色休旅車持槍到南區金華路直接朝當鋪的玻璃大門連續開槍後離去，導致玻璃碎落一地，還好沒有人員受傷。附近民眾一度以為有人放鞭炮，經外出察看才發現當鋪被開槍。目前警方已鎖定王男行蹤，將會迅速逮捕歸案。

(中時電子報)