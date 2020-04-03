黃曉明仍稱呼Angelababy為老婆。（圖／取自新浪娛樂）

「大陸第一小生」黃曉明5年前和小12歲Angelababy（Baby）結婚，兩人近年因在微博上互動減低，多次傳婚變，Baby日前還發文替別人新曲宣傳，就是沒提黃曉明的新劇，又引發婚變質疑。而最近一段黃曉明拍戲時幕後花絮曝光，他透露手上的陳皮茶是「老婆」生產後留下來的，似暗示夫妻情依舊。

黃曉明和Baby育有一子小海綿，自前年范冰冰捲入逃稅風波，就有傳言指黃曉明和Baby因稅務問題低調離婚，但兩人總用行動澄清傳聞，2月底Baby過31歲生日，黃曉明罕見高調喊：「媳婦兒，生日快樂」，熱情放閃，Baby那邊卻不見回應，又引發揣測。

最近黃曉明所拍新劇《鬢邊不是海棠紅》上映，Baby幫歌手劉維宣傳MV卻沒幫老公新作宣傳，近日《鬢邊不是海棠紅》分享一段黃曉明在休息時間拍的花絮，他逗扮成女裝的尹正來陪他喝茶，又介紹手上是陳皮普洱茶，「陳皮是我老婆懷孕的時候留下的」，間接證明沒有低調離婚。

(中時電子報)