「特斯拉火警在國內相當罕見，可以說是一場危機風險管理的專業！」本月1日在桃園龍潭區搶救一起電動車火車的一名現場消防員，事後在臉書分享當時驚心動魄的寶貴經驗。

這名消防員在臉書寫：「沒想到竟然碰上傳說中的特斯拉火警」，1日趕到現場時發現，是一輛特斯拉MODEL 3起火燃燒 。當時該輛車呈現側翻、起火燃燒，車內還有人受困，因此立即請求相關單位第二梯次支援，同時佈線以大量水源進行灌救。

消防員表示，當第二梯次抵達現場時，火勢已經有穩定跡象，但底盤鋰電池處仍有殘火反覆燃燒，「在持續射水同時，分隊和轄區學長共同執行車輛穩固和斷電程序，後方車廂有明顯撞擊受損起火，因此斷電程序由前方引擎蓋進行，高壓電橘色線路完成後再進行12V斷電。」

救援過程中，受困車內的傷者，因頭部遭到B柱壓困地面，經破壞車體創造開口，成功協助傷者脫困，但當時已經沒有呼吸心跳，立即送往醫院搶救。

據這名消防員向《ETtoday新聞雲》表示，之所以將這經驗分享出來，是因特斯拉起火在國內很罕見，加上風險相當大，全世界對此都很重視，可以說是一場專業的危機風險管理，整個處理過程風險管理為「電動車起火、有毒氣體危害、車輛側翻、斷電程序、駕駛壓困、以及感染控制」。

消息員表示，這次經歷的最大心得是，特斯拉2020年3月份賣了1200多台，路上能見率將大幅提升，但碰碰的機率也會大大提高。

(中時電子報)