台北市政府為體諒許多居家檢疫者無法在家中檢疫，至今已成立7家防疫旅館，共611間，今再增添一家「捷絲旅台北林森館」，每晚價位約4300至4500元，共59間客房，防疫旅館數已達670間。

北市觀傳局指出，旅館經相關單位輔導，從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等都能依照旅館防疫手冊、SOP進行，全體員工也已接受防疫及消毒課程培訓。

另外，針對居家檢疫者規劃完整入住流程，包含入住時量測體溫、入住前拍攝好相關身分證件照片以事先完成入住手續；透過通訊軟體傳送防疫住宿注意事項影片，客房內也會根據住客國籍，貼心提供各語言版本的疾病防疫公告；餐食並以一次性餐具提供。

捷絲旅業者表示，除提供台北林森館作為「防疫旅館」使用外，西門館也配合政府政策推出「安心LongStay」專案，提供居家檢疫者家屬入住，服務不同需求旅客。

觀傳局說明，加上今日上線的第8間防疫旅館「捷絲旅台北林森館」，總房間數已約670間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，在疫情關鍵時刻提供居無定所或因故無法返家的檢疫旅客一個安心居住的空間。

(中時 )