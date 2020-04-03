曾在3月12日雷霆與爵士賽前跑去爵士板凳席被趕走的雷霆後衛保羅，3日自爆當他離開奧克拉荷馬市回到家門口，因為他的新冠病毒檢測結果還沒出來，只好自己把自己關在車內3小時等待，「我透過車窗可以看到孩子，但我沒法接觸他們！」

畢竟保羅相當擔心自己檢測結果呈現陽性，因為NBA就是因為那場比賽賽前確定爵士中鋒戈貝爾檢測陽性，才會緊急宣布無限期停賽，雷霆全隊也趕緊接受新冠病毒檢測，最後全部呈現陰性，不過保羅把當時的擔憂情緒，在相隔20天後抒發出來。

「當我回到自己家門口，我還沒有拿到自己的新冠病毒檢測結果，儘管自從2月份全明星周末以後，我就沒看過自己孩子了，我卻不可以走進家門，」保羅回憶當時場景，「我只能待在車內等待3小時，這種看到孩子卻不能接觸的感覺很艱難。」

保羅也分享2011年夏天差點被黃蜂交易到湖人，卻被前NBA總裁史騰否決的當年感受，「我和布萊恩之間最遺憾的事情，就是沒跟他同隊打球，我當時還在洛杉磯，甚至還跟布萊恩聊天說到在那邊打球有多棒，但聯盟阻止了這筆交易，史騰阻止了這筆交易。」

(中時 )