以共同對抗新冠肺炎為號召，科技部國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心），攜手廣達、台灣大哥大和華碩，以名列全球500大超級電腦第20名的國產超級電腦組成「臺灣AI雲」（TWCC）國家隊，發起「御守臺灣、科技抗疫」行動，邀請產官學各界好手在6月30日前提案，共享成果。

有鑑於新冠肺炎疫情肆虐全球，對於社會與生活影產生重大影響，科技部宣布，即日起釋出國研院國網中心超級電腦計算力、儲存及大數據資料集等資源，免費開放各界提案申請運用抗擊疫情。徵件主題不限醫療議題，亦可包含維持社會運作或穩定人民生活的各式解決方案，並以可與社會共享成果者為優先，發起全民抗疫行動。

臺灣AI雲是由廣達電腦、台灣大哥大和華碩聯手打造的AI雲服務平臺，搭配同團隊打造的超級電腦「台灣杉二號」，全球500大超級電腦中的第20名，自2019年開放營運以來，吸引了300組學界和業界團隊使用，累計近1千萬GPU運算小時的使用量。

科技部表示，國研院國網中心公開徵求各界提案，除防疫相關議題，如病毒基因演化、蛋白質分析、數據探勘、影像辨識等；此外包含解決人民生活不便、有助企業或學校穩定運作、紓困及振興經濟、穩定民心等面向，如口罩地圖、酒精地圖、物資資訊及線上教學等，經審查通過後即可免費運用國研院國網中心所提供之超級電腦運算相關資源。

國網中心除了提供台灣AI雲的超級電腦計算力、儲存與虛擬主機服務外，也包括今年將新上線的大資料分析工具與持續更新的資料集平台。其中，資料集平台共收集超過5萬個資料集，範圍包括政府治理、科研、語音、醫療與資訊安全等領域。在這波疫情下，已蒐集新冠肺炎相關資料集，內含全球釋放之肺炎影像、醫療論文、健保特約機構口罩剩餘數量明細（含地理加值）、全球確診統計資料集等。

「科技抗疫專案」申請網址：https://www.nchc.org.tw/Page?itemid=28&mid=43

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(中時電子報)