閨密旅行實境秀《我們是真正的朋友》網路點閱率破千萬，旅行團成員由個性迥異的大S、小S、阿雅、范曉萱「四姊妹」所組成，高中就認識的她們，當了20年閨密卻首度一起出國旅行，「我們這次就是要丟下老公跟小孩一起去旅行，不然每次不是少這個就是少那個。」

不過感情超好的「四姊妹」竟然也會因為行程安排而發生爭執？她們的閨密之旅第一站來到緬甸蒲甘（Bagan），阿雅興奮提議大家一起去划船，沒想到在大家紛紛舉手贊成後，大S突然連珠炮丟出一堆問題：「那船是我們自己划？還是有人幫我們划，妳們這麼愛鬧掉下去怎麼辦？」瞬間打壞氣氛，正當眾人傻眼時，大S又再加碼繼續吐槽：「阿雅妳可以不要裝傻嗎？曉萱妳可以參與一下嗎？」這讓向來總是笑嘻嘻的小S再也忍不住回嗆：「那就哪裡都不要去。」

大S、小S、阿雅、范曉萱「四姊妹」相識20年，卻是首度一起出國旅行。

阿雅也跟著沒好氣地抱怨：「為什麼每次都要把箭頭指在我身上？」而就在四個閨密氣呼呼互不相讓時，大S終於忍不住拍桌大吼：「就是因為妳們啦，妳們說愚人節就是要來吵個架！」默契超好完全騙倒身旁工作人員，「四姊妹」簡直笑得合不攏嘴。

大S破梗之後，小S卻戲癮上身想再「演」一下，於是拿起話筒打越洋電話給婆婆，哭訴自己因為不懂當地風俗，穿著短褲「趴趴走」結果現在被抓起來關了，沒想到婆婆異常冷靜，淡定回說：「可是我沒有認識當地的律師耶，如果真的要被抓去關，那妳就當作是遇到一個很大很大的劫運吧。」聽得小S哭笑不得，姊姊大S在旁邊再補一槍：「每年愚人節她都要弄一下大家，搞到最後只剩她婆婆還願意相信她了！」《我們是真正的朋友》將於明（4日）起每周六晚間8點於中天綜合台36頻道播出。

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(中時電子報)