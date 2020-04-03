自美國國安會在官方推特上感謝台灣人民慷慨捐贈口罩後，美國務院接連公開挺台，表示美國在臺協會以及國務院在3月31日與台灣經濟文化代表處以及外交部高階官員召開虛擬論壇，討論如何擴大台灣在國際舞台的參與。

國務院在其官網新聞稿指出，這場台美官員討論聚焦於建立論壇，讓成功對抗疫情並受到國際讚揚的「台灣模式」（Taiwan Model）與世界各國分享。與會官員同時討論如何讓台灣恢復觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），並讓台灣與世界衛生組織（WHO）透過其他途徑，建立更緊密協調合作。

國務院指出，台美近期宣布加強防範新冠病毒傳播的合作，且能與台灣及理念相近國家合作擴展台灣國際參與，是這項努力重要的一環，並表示擁有蓬勃民主與良善力量的台灣，世界各國可以在了解其慷慨捐贈，以及台灣專業人士所能帶給國際社會令人欽佩的專業知識後，必定能從了解「台灣模式」中獲益。

國務院指出，在美國方面，共有國務院國際組織局代理助卿普萊爾（Pam Pryor）、國務院國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）、國務院亞太首席副助卿科沙普（Atul Keshap）、國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、及AIT處長酈英傑（Brent Christensen）參與會議，而台灣則包括駐美代表高碩泰、外交部政務次長謝武樵及外交部國際組織司司長陳龍錦。

(中時電子報)