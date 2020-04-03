3日在陸媒《環球時報》撰文指出，近來讓大陸輿論感到鬱悶和不解的是，疫情走向穩定的大陸滿懷善意盡可能地幫助其他國家抗疫，卻遭到個別國家的限制、白眼甚至拒絕。這些事情的發生究竟是有些國家對大陸產品刻意挑剔，還是在藉助疫情推動新的「反陸」情緒？答案其實很簡單，新冠疫情百年不遇，我們需要看清世界、更需要看清自己。

朱鋒表示，美國國務卿蓬佩奧及國會一些反陸鷹派議員近來不斷向大陸「甩鍋」。美國聯邦調查局（FBI）更煞有其事地發表報告，指責大陸隱瞞真實死亡資料，誤導了美國和世界。從最開始的指責大陸隱瞞疫情到「中國不能公開分享資料」，再到現在炮製「死亡數字不實」，美國向大陸「甩鍋」已經持續有一段時間。前面兩項「指控」已經被美國科學家證偽，FBI的這份報告早晚也將不攻自破。

朱鋒稱，問題是，美國政客為何如此執著地要向大陸「甩鍋」？一是為了把大陸作為替罪羊轉移公眾對政府前期輕視疫情所犯下的重大失誤；二是繼續將抗疫作為美國國內政黨惡鬥的重要環節，拉大陸來為今年美國大選的選情及民主黨對特朗普的批評墊背」；三是為了通過抹黑大陸而繼續讓製造業投資回歸、實現美國製造業「獨立自主、自力更生」並進一步推動陸美「脫鉤」的戰略需要。

朱鋒認為，而美國內一些勢力新近拋出的「追責中國論」，既有現實政治利益考量，又有很大的情緒化成分，可分為四個層次：一是美國德州、佛羅里達州和內華達州出現要求對大陸追責的私人法律訴訟；二是蓬佩奧等人發起的對陸外交和政治施壓；三是美國部分國會議員正在醞釀和準備提出要求大陸賠償的「追責議案」；四是美國司法部可能向國際司法管轄機制提出對大陸追責的指控。目前「追責論」集中在前三個層次，美國司法部還沒有做任何表態。

不管司法部門是否會跟進，「追責論」都完全背離了大陸抗疫的基本事實，抹煞了大陸政府和人民率先打響疫情阻擊戰所付出的巨大犧牲及為世界其他國家抗疫所贏得的寶貴時間，既不會得到國際社會回應，更違背了重大疫情傳染問題上已有的國際法實踐。

朱鋒表示，在疫情面前，尊嚴、素養和價值終將戰勝情緒。美國聖母大學校長近日宣布開除一名在微博上肆意謾罵大陸和華人的博士後，顯示出美國知識菁英在疫情面前，依然保持著嚴肅的是非觀。在看待對陸輿論時，也需客觀冷靜，不應淡化、也無須誇大外界敵意

(中時 )