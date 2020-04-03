閻奕格（格格）近日受邀上鍾瑤主持的《時尚#HASHTAG》當特別來賓，兩人因戲劇《跟鯊魚接吻》而結緣，鍾瑤在劇中擔任女主角，而閻奕格則是唱該劇的片尾曲《少了一件牛仔褲》但兩人卻從沒碰過面。兩人這次在《時尚#hashtag》是第一次合體，但有種一見如故的感覺，鍾瑤笑稱：「每次進廣告，格格的歌聲就會伴隨著我的臉一起進廣告！」

鍾瑤一見到閻奕格就驚呼：「我發覺你本人超級開朗！」顛覆了之前對她唱慢歌，很女人的溫柔印象，但她自曝私底下其實是心裡住著一個小男生、很Man的人。閻奕格這次為了新專輯一口氣剪掉留了19年的長髮，她笑說上次留短髮竟是11歲的時候。這次親友們見她的新髮型就猛問：「你失戀了嗎？你最近心情不好嗎？你為什麼要剪頭髮？」讓她哭笑不得。她說一直以來都呈現別人眼中該有的女歌手框架，而隱藏自己比較man的部分，邁入30歲之際，想為自己活一次，那就剪短頭髮吧！

鍾瑤這次邀請熱愛時尚的閻奕格是要來開箱春夏的新款包包，沒想到第一個開箱的竟然是閻奕格的背包，害的她嚇得花容失色，搜包過程中讓鍾瑤眼睛一亮的，是為她量身訂做的舞台監聽耳機，閻奕格說她會隨身攜帶，應付各種不同的演唱場合。

(中時 )