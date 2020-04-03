貢寮鮑飼養於新北市貢寮區沿岸的潮間帶養殖池，以天然海藻餵食是名副其實的天然食品。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

貢寮鮑潤餅製作可依個人喜好選取餡料，但最重要的是擺上一顆肥美的貢寮鮑。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

輕鬆動手做貢寮鮑潤餅，好吃又好玩。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

清明節大家忙於掃墓祭祖，祭祖時準備許多應節食品，當然也少不了潤餅、青草粿等應節食品，但你有吃過正港海味的潤餅嗎，新北市農業局於3日指出，貢寮區盛產美味的貢寮鮑，在地養殖業者推以貢寮鮑來祭祖，並研發出高貴不貴的貢寮鮑潤餅，讓今年的清明節增添一番大海的風味。

貢寮鮑養殖戶楊石熙表示，貢寮鮑飼養在沿岸的潮間帶養殖池，養殖過程以天然海藻餵食是名副其實的天然食品，貢寮鮑是非常容易料理的食材，簡單的乾煎、水煮、拌炒或火烤後裝盤，做為祭祖供品是非常得體的食材。他指出，在清明節，常以潤餅祭祖，今年做個不一樣的潤餅，先將貢寮鮑川燙去殼並切片備用，準備好潤餅皮及內餡有紅燒肉、豆乾、小黃瓜、高麗菜及花生粉等，再將貢寮鮑與內餡一同包進潤餅皮裡，就成了美味又有特色的貢寮鮑潤餅，無論是掃墓祭祖或是當小吃都非常合宜。

新北市農業局長李玟表示，近年來市府輔導貢寮鮑養殖戶通過產銷履歷認證或使用生產追溯條碼，讓消費者能夠買到新鮮、安全、可追溯的貢寮鮑，歡迎大家多支持在地安心優質的水產品。他強調，適逢清明連假期間因新冠肺炎疫情，民眾減少外出消費，呼籲大家多利用貢寮鮑官網訂購美味的貢寮鮑，在家動手做貢寮鮑潤餅或各式貢寮鮑料理，健康美味又有趣。

(中時 )