休旅車扭曲變形。（楊漢聲攝）

清明連假第2天，省道台9線知本路段發生1起嚴重車禍，1輛南下往高雄的砂石車與北上往知本方向的休旅車發生車禍意外，強大的撞擊力讓休旅車方向翻轉360度，車輛右側凹陷受損，休旅車內1家4口分別受輕重傷，緊急送往台東馬階醫院急救。

地面上留下砂石車長長的煞車痕，被撞的休旅車受損嚴重側停在一旁，休旅車上1家4口，父親輕傷，2名幼童受到驚嚇大哭，坐在後座的媽媽則受到車體擠壓，受傷最為嚴重，緊急送醫急救。

(中時 )