砂石車撞休旅車 翻轉180度 12:382020/04/03 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砂石車與休旅車發生車禍意外。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 休旅車扭曲變形。（楊漢聲攝） 清明連假第2天，省道台9線知本路段發生1起嚴重車禍，1輛南下往高雄的砂石車與北上往知本方向的休旅車發生車禍意外，強大的撞擊力讓休旅車方向翻轉360度，車輛右側凹陷受損，休旅車內1家4口分別受輕重傷，緊急送往台東馬階醫院急救。 地面上留下砂石車長長的煞車痕，被撞的休旅車受損嚴重側停在一旁，休旅車上1家4口，父親輕傷，2名幼童受到驚嚇大哭，坐在後座的媽媽則受到車體擠壓，受傷最為嚴重，緊急送醫急救。 (中時 ) #休旅車 #砂石車 #知本 #急救 #方向 也許您會感興趣 推薦閱讀 母4貼載兒女上學對撞機車 2騎士不治3幼兒傷 14:322020/03/30 社會 汎德永業好賺 連6年賺逾1個股本 18:012020/03/30 財經 南投醫院旁大排 加蓋建停車場 04:102020/04/01 地方新聞 街友遭毆5日後亡 警逮2男涉重傷害 12:202020/04/01 社會 行車糾紛「比中指」遭告 公然侮辱罪起訴 14:012020/04/01 社會 沒風沒雨車被樹幹砸傷 原是人幹的 19:562020/04/01 社會 泰山小貨車與機車對撞 女騎士急救後不治 10:032020/04/03 社會 社會熱門新聞 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 鋼琴女神彈琴晃乳 彈到一半脫「罩」網見真面目驚呆 - 社會 橋頭桶屍案 遺體身分為60歲婦女 - 社會 - 旺報 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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