指揮中心近日才宣布社交距離的規範，但清明連假期間，不少悶壞的民眾仍出遊，PTT網友分享，疫情檔不住台人連假出遊，墾丁大街被擠爆，讓醫護怒罵，講都講不停，台人劣根性。

有位醫護人員在PTT上發文指出，228連假希望大家別出國，結果台灣人劣根性擋不住，照樣出國玩一波，結果台灣14天後疫情也高潮一波。而這次清明連假墾丁塞爆，反觀醫院、負壓隔離被前一波228加海龜塞爆，真是不勝唏噓。

原PO怒喊，每個同事穿套隔離裝備汗都濕到內褲，怎麼就還是有人講不停、講不聽，14天後大家等著看，這群在墾丁逛的人到底在想什麼？

貼文曝光後，引發網友熱議，「已經說了少出門 不要去人多地方 可惜還是一堆不懂」、「原po辛苦了 我只能自律，放假四天我非必要都沒出門，算是對醫護人員的一點敬意」、「知道美國怎麼輸給疫情的嗎？因為自私的智障很多」。

(中時電子報)