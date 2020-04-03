鄭允鶴是男團「Supernova」隊長。（圖／翻攝自_supernova_official_ IG）

JYJ成員金在中日前謊稱得到新冠肺炎，至今在日本通告仍接連取消，當時外界以為金在中成為韓國藝人罹患新冠肺炎首例，未料是謊言。今(3日)韓媒報導，35歲男團「Supernova（前身：超新星）」隊長鄭允鶴（정윤학）證實罹患新冠肺炎，而他也成為真正染新冠肺炎的首位韓國藝人。

鄭允鶴是6人音樂男團「Supernova」，該團體原名為超新星，2007年由允鶴、成帝、光秀、成模、智赫、健一組成出道，2018年除了成模外，其他5人都不和原公司續約，並以新的團名「SUPERNOVA」開始活動，而允鶴除了音樂作品外，也曾演出電視劇《親愛的泡菜》、《我的遺憾男友》。

韓國媒體報導，鄭允鶴上月24日從日本回國，27日出現最出疑似症狀，月底到瑞草區保健所檢查，本月1日確診後送往首爾醫療院，目前人在醫院接受隔離治療。對此，網友表示：「要趕快康復」、「早日康復啊，其他愛豆也不要感染！」、「今天可不是愚人節吧」、「金在中現在知道這玩笑不好笑了吧」。

(中時電子報)