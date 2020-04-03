高雄市橋頭區2日發生桶屍案，警方目前掌握該遺體身分為年約60歲，林姓婦女，提供裝屍塑膠桶供民眾指認。警方預計於下午1時30分舉行記者會說明。

檢察官與法醫3日上午在高雄市立殯儀館相驗，至中午為止，相驗仍未結束。

(旺報 )

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