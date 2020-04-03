橋頭桶屍案 遺體身分為60歲婦女 12:442020/04/03 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方鑑定人員3日快步離去殯儀館，沒有表示意見。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市橋頭區2日發生桶屍案，警方目前掌握該遺體身分為年約60歲，林姓婦女，提供裝屍塑膠桶供民眾指認。警方預計於下午1時30分舉行記者會說明。 檢察官與法醫3日上午在高雄市立殯儀館相驗，至中午為止，相驗仍未結束。 (旺報 ) #相驗 #橋頭 #高雄 #警方 #檢察官 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播主挺韓春祭也挨批 鄭照新回嗆罷韓「腦袋在寫奇幻文學」 12:312020/03/30 政治 韓國瑜介紹高雄人最愛下午茶 勾起網友兒時回憶：這個好好吃！ 13:152020/03/30 政治 連千毅力拚交保 指韓國瑜、司法警政體系害他延押 14:282020/03/30 政治 韓國瑜恐因這事度過罷免危機？網友神分析 15:342020/03/31 政治 防疫不忘拚治安 警署長慰問宜蘭警方 18:462020/03/31 社會 高雄銀行「安居高雄」市民首購優惠房貸專案調降利息 20:522020/04/01 財經 解剖驗到疑似染疫死者 檢察官法醫苦熬8天盼到好消息 23:092020/04/02 社會 5理由反罷免 網怒批罷韓：給人看笑話 08:112020/04/03 政治 比韓國瑜搶眼？ 網驚：他才是高雄市長吧！ 09:142020/04/03 政治 高雄這路面一夜驚人變化 網：20年來第一次… 09:362020/04/03 政治 社會熱門新聞 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 鋼琴女神彈琴晃乳 彈到一半脫「罩」網見真面目驚呆 - 社會 橋頭桶屍案 遺體身分為60歲婦女 - 社會 - 旺報 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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