莊姓攤商說，從來沒有遇過這種情況，往年這個時候停車場都滿滿的，還會有交管人員在這裡指揮交通，擺了一個上午，營業額還不到1千元，欲哭無淚。(吳建輝攝)

莊姓攤商說，往年這個時候停車場都滿滿的，還會有交管人員在這裡指揮交通。(吳建輝攝)

受疫情影響許多民眾選擇提前掃墓，或線上祭祖，彰化縣更停止開放縣內所有納骨塔﹑來減少群聚感染風險。(吳建輝攝)

清明連假開始，受疫情影響許多民眾選擇提前掃墓，或線上祭祖，彰化縣更停止開放縣內所有納骨塔﹑來減少群聚感染風險，因種種因素讓在公墓旁擺攤販售祭祖用品的攤商，整體營業額掉到只剩不到２成，莊姓攤商就說，擺了一個上午，營業額還不到1千元，欲哭無淚。

在埤頭鄉第六公墓納骨塔旁擺攤超過10年的莊姓攤商表示，從來沒有遇過這種情況，往年這個時候停車場都滿滿的，還會有交管人員在這裡指揮交通，但上午只有零星民眾過來掃墓，今天從六點半出來擺攤，到現在已經中午12點了，營業額還不到1千塊，成本都回不來了。

莊姓攤商說，每年清明擺攤都會準備百合花束、金紙等祭祖周邊商品，在清明節前1天開始擺攤，從清晨6點半擺攤到下午3點，２天下來平均收入都落在1萬2左右，但今年受到疫情影響，目前預估整體營業額會掉到剩下２成不到。

莊姓攤商強調，他們批發花束，還要購買包奘紙等耗材回來自行包裝，都是成本，這三天沒有賣完的花束也只能丟棄，損失慘重欲哭無淚，只希望疫情能夠快點過去，也呼籲有到公墓祭祖的民眾，還是要戴上口罩，並且做好個人衛生管理。

(中時 )