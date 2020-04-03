國民黨新任黨主席江啟臣，日前在臉書PO文徵「數位諸葛亮」，要找數位行銷科技長，當國民黨的諸葛孔明，幫助國民黨在數位時代找到新的道路。對此，資深媒體人黃創夏直言，「韓流當關，孔明也難救國民黨！」

黃創夏在臉書表示，江啟臣要徵「數位諸葛亮」，結果「笑果」特別好，不但被譏諷「阿斗劉禪有孔明也沒用」，更被說有「斯懷、超明、毓蘭、玉珍和Lulu」等「五虎將」鎮守立法院，蔡英文一定撫掌大笑說「吾無憂矣」。

黃創夏認為，只要韓流還在，三不五時就被炒作「搶救韓國瑜」、「韓國瑜選黨主席」，或者「韓國瑜選台北市長」這些話題，「成也韓國瑜，敗也韓國瑜，走出陰霾，必先忘了韓國瑜！」

國民黨改變關鍵，黃創夏建議，必須下定決心擺脫限制改變的「救世主情結」，國民黨創黨百餘年，雖然每次掌權之後都會腐敗，但中層與基層的黨員總會奮起，可惜並非奮起改革，而是如同特定信仰團體般，全心全力去尋找新一代救世主，然後簇擁在新救世主身邊。

黃創夏指出，因缺乏反省，自然不會進行改革，只會有著「藍天仍在」的幻覺，因此國民黨的「列寧式革命政黨」，本質的弊端從沒解決，黨內的民主化遙不可及，以為可以重享富貴，卻只有一次又一次的幻滅。

黃創夏說，馬英九經過八年自毀，韓國瑜更加快速地自毀，原因就是國民黨雖然渴望救世主，充滿的「太陽」情結，卻忘了太陽雖光芒耀眼，更可能吞噬萬物，毀滅國民黨的一切。事實上，垂死前的太陽都會更狂暴，貪婪吞噬與毀滅一切，最後變成是連光明都要吞噬的「黑洞」。

(中時電子報)