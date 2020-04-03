台中市長盧秀燕提醒長輩，注重手部消毒、戴口罩，度過疫情難關。（盧金足攝）

新冠肺炎情持續擴散，世界各國都拉警報，台灣防疫成功守住上半場，下半場卻陷入苦戰，確診人數持續攀升中，老人族群是受感染的高危險群，因自身伴隨其他疾病，有更高致死率，提供老人白天服務的社區關懷據點，及住宿型的長照機構，萬一爆發群聚感染，恐成防疫破口。

疫情加劇，市府接連祭出三大防疫措施，包括市府及其機關活動人數限縮為戶外500人、室內300人以上，不建議辦理，如必要送專案給衛生局審核，室內300人以上活動禁止辦理，全市社區關懷據點課程全面暫停，共餐改餐盒形式，持續關懷老人。

其中，影響到三萬多家庭長輩照顧的關懷據點，台中市共計有408個，照顧3萬2000名長輩，3月23日起全面調整服務方式，由市府補助的共餐與健康促進服務活動先暫停。

但其他不是由市府補助的活動，由社福單位自行評估防疫能力，社福單位對疫情不能輕忽，直言，「防疫滴水不漏誰也不能打包票」，只能全部暫停活動。

「防疫如同作戰，共體時艱！」 台中市府強調，依據疾病管制署公布的流行病學資訊，嚴重特殊傳染性肺炎可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，增加人傳人的感染風險。

考量65歲以上者為嚴重特殊傳染性肺炎重症高風險族群，應避免參與各類型活動，社會局實施高規格防疫措施，照顧長輩與志工的健康安全。

社會局長彭懷真表示，考慮社區長者和家庭需求，照顧社區獨居長輩，和無法照顧長輩的家庭，防疫時期發揮社區照顧精神，讓台中每個角落，不因防疫而冰冷，反而更顯人情味與防疫過程的溫暖。

有的長輩則質疑，怎麼把點關閉了？彭懷真強調，關懷據點不是關閉，而是改變服務方式，讓防疫工作更加落實，動態的調整據點服務方式，長輩及家屬在防疫期間都能安心。

(中時 )