基於現在多需在家工作、也無法出國開會，視訊會議成為串連全球的數位工具，主流的三大視訊平台：Google Meet、Microsoft TEAM、和ZOOM平台，就屬ZOOM是快速竄紅，但是科技圈持續發現它的問題重重，包括先前被質疑將使用者個資轉賣臉書，後來又有Zoom-Bombing惡作劇圖片轟炸，以及美國時間2日的最新訊息，Windows 版 的Zoom 使用者會被駭客入侵，其中的安全漏洞會使得使用者的 Windows 作業系統憑證被竊取。

美國新聞評論網站VOX專欄記者莫瑞森（Sara Morrison）分析，Zoom的真正、首要問題，是缺乏透明度！隱私權政策措辭含糊，行銷手法令人誤解，無論是在後端或是前端，都明顯缺乏隱私保護。

美國加州科技新創圈對此特別在意，建議減少彼此透過ZOOM連繫，也有美國公立學校主動宣布禁用，如維吉尼亞州的Fairfax County，紐約州總檢察長Letitia James也親自寫信指控該公司的隱私侵犯做法，在一傳十、十傳百下，美國掀起ZOOM的退用潮。

莫瑞森指出，這些通後門的技術問題應該要先被仔細探究，否則一旦Zoom成為疫情中必不可少的主流軟體時，就可能形成另一枚糟透了的定時炸彈。

為了隔離員工而進行的在家上班，居家使用者目前多透過暫時性、或隨意湊合的方式，連線到具商業敏感性的工作網路上，都是沒有企業級防火牆的安全防護，存在的風險令人擔心，但多數資訊人員也無法在緊急下，作到速度和資安的盡善盡美。

(工商 )