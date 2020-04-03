湖北、武漢解封，疫情中心指揮官陳時中一開始說自解封城市返台與一般入境者一視同仁，但隨即遭蘇揆扳回仍維持「包機」，之後陳時中雖然表示國家政策還是要聽行政的，但仍搶先對外說了擬採兩岸點對點類包機的模式。指揮中心與行政院關係微妙質變，過去第一次武漢包機等事宜，都是在指揮中心宣佈，這次則移到到了行政院及陸委會，不再仰賴指揮中心，最近政院在疫情相關政策上頻頻開記者，要打造政院的陳時中，逐漸搶回發話權，指揮中心光環漸褪，不再只有順時中、逆時中，凸顯蘇揆才是真正的指揮官。

今年一月總統大選結束，原本應有一波內閣改組，衛福部長一職原本要順勢換人，但遇到新冠肺炎疫情，陳時中跳上第一線成為指揮官，外界解讀是部長保衛戰，當時沒有人知道這波疫情會多大、多久，陳時中如履薄冰，政院則是邊走邊看，直到疫情升溫，指揮中心一級開設，依法指揮官應為行政院長，但疫情會拖多久？接下來會不會急轉直下？沒有人知道，站到第一線有其風險，加上陳時中表現穩健聲勢看漲，順勢讓陳時中續任指揮官。

指揮中心一級開設，事涉各部會，決策等同行政院層級，一時間，教育部、交通部，連職掌兩岸事務的陸委會辦理包機都要以指揮中心意見為依歸，指揮中心權傾一時，彷彿成了太上行政院，光環全都集中在陳時中身上，行政院心不酸也難。直到指揮中心對歐美邊境防疫慢半拍，病例爆增，外界開始出現批評聲浪，陳時中不再牢不可破，此時出現讓陳時中休息的聲音，即便蘇揆對外不斷嘴巴說支持陳時中，但已為行政院有意拿回光環先帶風向。

防疫不只是專業，更是防疫政治學，行政院不甘再委身指揮中心後面黯然無光，各方人馬檯面下亦為各自的位子盤算、操作，與網軍帶風向鞏固疫情，如出一轍，政院近來頻頻亮相，邊緣化疫情中心只要做好防疫工作就好，520內閣改組保衛戰，早已開打。

(中時 )