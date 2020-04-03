台中市從3月23日起暫停全市社區照顧關懷據點的健康促進活動，志工安排長輩至公園活動筋骨。（盧金足攝）

台中市府提升防疫規格，3月23日起暫停全市社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，有家屬憂心白天不知要把長輩送去那裡？社會局安排長輩至公園活動筋骨、提供便當帶回享用、開放自有空間看書報及喝茶，以視訊及LINE方式相互支持，還有專責人力協助衰弱老人臨時性支持服務，解決家屬照顧需求。

因應新冠肺炎疫情發展，市府以高標準防疫作為，調整社區照顧關懷據點服務進行方式，獨居大里區80多歲的林奶奶，身體健康，兒孫居住於台北，清心社區照顧關懷據點因防疫暫停健康促進活動，社工評估奶奶獨自在家，主動提供餐盒及臨時性的支持，陪伴書報、影片，如同家人般守護奶奶健康。

位在霧峰區，由社會局委由林蘭生慈善基金會開辦舫林蘭生據點指出，平時就有聘照服員服務社區衰弱老人或亞健康的長輩，這次暫停健康促進活動，評估白天無法照顧長輩的家庭，提供餐食，並由照服員陪伴的長輩有5人，因場地獨立空間多，群體接觸感染較少，子女也安心讓長輩在據點。

各據點多年來與長輩相處如家人，甘霖社會福利慈善基金會位於中區據點，利用空間開放場地，由志工關懷陪伴，目前有4名長輩使用；梧棲草湳據點志工隊不放心長輩獨自在家，兩兩成隊家訪關心，量測體溫及血壓，中午送達餐盒還是熱騰騰的。

(中時 )