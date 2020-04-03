新冠肺炎疫情延燒，為拚防疫零死角，環保署與地方環保局已於3月25日成立防疫消毒大隊，就民眾出入頻繁的戶外公共場所環境加強消毒，截至4月1日消毒場所已累計完成2540處所，其中463處為交通場站，698處為人潮聚集營業場所。

環保署環管處處長蔡玲儀表示，公共場所防疫工作需要內外兼顧，百貨賣場、餐廳及其他營業場所常有人群聚集，因此環保署提供「營業場所自主環境消毒參考指引」，請業者加強自主管理，確實消毒後，可於場所入口處張貼「本場所已消毒」告示，讓民眾來得安心。

蔡玲儀指出，全國防疫消毒大隊由各環保局共同成立，共有消毒人員3千餘人，主要針對交通場站、百貨賣場、人潮聚集市場及商圈、學校等場所周邊環境加強消毒，環境消毒要內外兼顧，因此環保署參照指揮中心所訂大型營業場所、企業持續營運等指引，整理成「營業場所自主環境消毒參考指引」，要求場所業者加強執行。

營業場所消毒重點包括人員經常接觸的表面，如顧客人數眾多且頻繁出入的服務櫃台、餐桌椅、電梯按鈕、各式觸摸式設備、手扶梯、手推車、廁所門把、水龍頭、扶手、馬桶蓋、沖水握把、更換尿布台以及場所地面，每天至少一次，尤其廁所應加強巡檢，避免垃圾桶滿溢，並依使用人數提高消毒頻率。

消毒方式則是使用1：100稀釋漂白水或次氯酸鈉(500 ppm)，以拖把或抹布作用15分鐘以上，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨，由內而外，由上而下進行消毒，消毒工作人員應穿戴手套、外科口罩、防水圍裙等個人防護裝備，視需要使用一般眼鏡、護目鏡或面罩，以避免消毒水噴濺眼睛、口及鼻等部 位。。

環保署提醒，每次消毒作業應做成紀錄，並經督導人員檢查確認，讓環境消毒做到最扎實。

(中時 )