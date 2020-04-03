台南市長黃偉哲近來成為美食觀光大使，向大家推薦台南的好食物。在31日的美食影片中，黃偉哲除了推薦台南好吃的虱目魚罐頭外，更推薦台南盛產的芝麻醬很好吃，而讓網友驚奇的是，黃偉哲竟然芝麻醬搭配優格配上吐司來吃，這甜鹹組合讓網友驚奇，這樣配好吃嘛！

黃偉哲31日在臉書發布影片，推薦台南的美食，這次黃偉哲推薦來自將軍、北門、七股的茄汁虱目魚，黃偉哲更將罐頭倒在備好的麵上，酸甜的魚肉汁，配上白白的麵條，食欲立即被引出，許多網友看著黃偉哲呼嚕嚕吃起麵條，肚子覺得好餓啊！黃偉哲更表示，虱目魚的味道絕對不會輸鯖魚，而且搭什麼都對味，都能輕鬆拌出好滋味。

除了魚罐頭外，黃偉哲更推薦善化、西港產的「芝麻醬」，稱台南芝麻醬是貨真價實的石磨研製而成，濃稠香醇，早餐搭配優格，來片「芝麻醬＋優格」口味的吐司，營養又美味。不過，網友看到這驚奇組合，驚奇大喊好吃嗎！有吃過網友表示，真的很不錯！

芝麻醬加優格的吐司。（摘自黃偉哲臉書）

底下網友紛紛表示，「茄汁那個，如果要吃熱的，可以先把湯汁到到鍋子加上自己切的薑絲，加熱後再放魚塊下去熱一下，然後淋上飯或麵，會更好吃喔！」、「市長果然是吃貨、這虱目魚超好吃的」、「市長，台南好吃的東西真的太過份了」！

(中時電子報)