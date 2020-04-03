Julie、瑄瑄及花花近日上《聽媽媽的話》分享「媽媽最不手軟的花費」，擁有一對兒女的Julie，在不包含食衣住行等雜支的情況下，在小孩身上共花費2680萬，為了培養小孩外語能力，讓小孩讀台灣歐洲學校，學費超過1340萬，加上每年都讓小孩在寒暑假出國讀書，每年花費120萬。

她不追崇盲流要小孩補習或學才藝，而是讓小孩自主選擇興趣，再加以培養，「妹妹選大提琴，哥哥選籃球，大概就知道我的錢要花在哪裡。」只是大提琴學費昂貴，父母難免有預設立場，以為小孩會是音樂志向，不料女兒到高三時透露不想選音樂系，讓她崩潰到窩在房間裡哭了整整三天，她深感體悟的說：「當我們投資在一個活體上，她的變數非常得大」。

她當年也被爸媽栽培讀國際國校，一路從日本的美國初中讀到洛杉磯大學，結果在大學畢業那年認識陽帆，她說：「隔年跟我媽講我要結婚，我不知道我媽是怎麼咬著牙過來的，她應該會想打我吧。」她笑說現在非常能理解媽媽當年的想法。

她還曾花了近10萬為小孩辦生日趴，原本只是想請小丑助興，陽帆堅持要有魔術秀，沒想到魔術師在小孩面前表演「人體切割」，在人體剖成一半時，小孩瞬間嚇哭，「那是我生平第一次吼我老公！」

(中時 )