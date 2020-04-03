台灣「3月瘋媽祖」，農曆3月23日媽祖聖誕即將到來，主辦單位「寰宇媽祖文化國際交流協會」與發起單位「旺好運平台」，選在4月3日擇良辰吉時，在遵守防疫不聚眾的原則下，在台北舉行「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會和祝壽大會」，由於現場一次聚集60尊以上媽祖，歷來罕見，除邀請信眾線上為媽祖慶生，也開放百位信眾領壽桃，祈願上蒼賜福降祥，儀式隆重莊嚴。

「寰宇媽祖文化國際交流協會」由北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任理事長，成員多數來自北港朝天宮媽祖分靈的宮廟，也因此在蔡咏鍀登高一呼，百廟一起為疫情祈福後，許多媽祖廟共襄盛舉，造就60尊以上媽祖共聚一堂。

難得全台媽祖大團圓，加上感念眾女神舟車勞頓北上參加法會，蔡咏鍀與「旺好運平台」董事長許良源靈機一動，在舉辦為全球疫情祈福法會的同時，也在媽祖1061歲生日前一併祝壽。

「寰宇媽祖文化國際交流協會」除邀來北管樂團、誦經團，也準備壽桃、鮮花素果等供品，為媽祖慶生，為因應防疫不聚眾，信眾透過線上直播參與這場別開生面的媽祖慶生會，紛紛留言為媽祖獻上最誠摯的祝福，也希望新冠肺炎疫情早日平息。

「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」共為期7天，從3月30日起至4月5日，以「科技宅法會」取代傳統拜拜，首開兩岸共同為新冠疫情線上祈福先例，藉由串聯粉絲團、海內外直播平台，實況轉播法會科儀，集結900萬名信眾於線上集體祝禱，不僅為台灣宗教史上的創舉，更是疫情艱困期間宗教活動的最佳示範。

(中時 )