台中市西屯區何明社區關懷據點的阿公阿嬤，趁著天氣晴朗，由何明里長趙淑妙與志工，陪伴長輩到公園曬太陽。（盧金足攝）

台中市408個關懷據點暫停活動與課程，原先提供共餐服務的據點，也調整為領盒餐、便當，菜色豐富，食材健康。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情猶如近來的天氣溫度上升，談疫色變，為預防群聚感染，台中市府滾動式調整社區照顧關懷據點防疫作為，3月23日起暫停健康促進活動，老人共餐改成提供餐盒或送餐等方式辦理，加強關懷訪視和電話問安。

82歲鄧菊阿嬤說，本來天天期待到台中市西屯區何明社區關懷據點，3月23日市府宣布暫停健康促進活動與共餐，擔心白天沒有人相伴，又要守著電視機度日，但看到疫情這麼嚴峻，自己想想「命卡重要」，還是配合防疫的特殊狀況。

長輩表示，西屯區何明里長趙淑妙好熱心，趁著天氣晴朗，帶著他們這些阿公、阿嬤到公園打桌上保齡球，大家在空氣流通，空曠綠地做做健身操，連100歲王奶奶都出來曬太陽，希望疫情快過去，她們又能重回關懷據點。

趙淑妙指出，很多志工熱心加入，幫忙中午料理餐盒，帶著長輩到公園曬太陽、玩遊戲兼具運動效果，關懷據點服務不中斷，愛心一直在。

(中時 )