美國電信市場排名洗牌，T-Mobile與Sprint在4月2日完成合併，合併後將採用T-Mobile品牌，母公司為T-Mobile US，在那斯達克交易的股票代號為TMUS。這椿合併案也縮小原先與美國前兩大電信業者AT&T與Verizon的差距，合併後用戶數更超越Verizon成為美國第2大。

原本美國第3電信業者T-Mobile與第4大電信業者Sprint，合併後用無線戶數達到1.4億戶，已超越原先市場第2大Verizon的1.17億戶，小幅落後AT&T的1.53億用戶。新的T-Mobile執行長將由原來的營運長Mike Sievert升任。

在隨著各家業者邁入5G的新世代的布局時，電信市場重新洗牌。T-Mobile宣布計畫在未來3年投入400億美元的資金以開發5G網路及商業服務。

T-Mobile表示，合併後的新公司預計在6年內提升14倍的網路傳輸能力。客戶使用5G在前幾年的平均速度是目前4G LTE的8倍，6年後更能達到15倍之多，並承諾6年內會讓5G網路覆蓋99%的美國人口，讓90%的人口享受100 Mbps的平均速度。

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(中時電子報)