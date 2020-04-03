前國民黨主席洪秀柱接受自媒體《觸極者》專訪時表示，如何讓國民黨脫胎換骨絕對不是一蹴可幾的事情，政黨若失去存在價值就沒存在的必要，因此國民黨當務之急要先確立核心價值、中心思想，也就是必須認清楚國家統一的目標。

洪秀柱說，國家統一目標並非「洪某人」自己說，而是規範在憲法上，唯有先確立這件事，才能凝聚共識，才有可能談未來改革與改造，假如沒有共識，盍各言爾志，大家的心就不在一起，很難團結，更不用談其他問題。

洪秀柱表示，2020敗選後，黨內很著急，擔憂國民黨即將走入歷史、一去不復返，加上台灣與大陸僵局加劇，而且變本加厲對峙，台灣是否能繼續維持以往安和樂利的日子，抑或亡台，令人憂心。

洪秀柱質疑，中華民國看似存在，但是否已名存實亡，被借殼上市，現在的教科書已切斷1949年後的歷史，先前搭乘計程車時，司機向別人介紹是姓氏是辛亥革命的辛，對方卻一臉茫然，這個例子似乎好笑，但我很心痛。

洪秀柱透露曾叮囑國民黨主席江啟臣，改造工程有變與不變的地方，有些地方因環境、時代與時俱增需要改變，但也有不變的堅持，比如對於兩岸和平發展的立場要堅定。

(中時 )