楊麗花弔唁好姊妹小鳳仙。（盧禕祺攝）

楊麗花、陳亞蘭。（盧禕祺攝）

小鳳仙告別式的花台都楊麗花打理的心意。（盧禕祺攝）

王金櫻、小咪出席小鳳仙告別式。（盧禕祺攝）

小鳳仙的兒子感謝親友來出席媽媽的告別式。（盧禕祺攝）

歌仔戲界的開心戲神，也是楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角的小鳳仙，3月17日病逝，享壽80歲。今（3日）在板橋殯儀館舉行告別式，與她相交數十年的台灣歌仔戲國寶楊麗花，之前因新冠肺炎醫院管制未能見上拜把姊妹最後一面而哀痛落淚，重情義的她今在愛徒陳亞蘭陪伴下，帶領楊麗花歌仔戲團員親自出席告別式，淚送摯友最後一程。公祭結束時，楊麗花步出靈堂，原本應媒體徵詢她也停下腳步，但一講起小鳳仙，她才開口講沒幾句就淚崩哽咽，完全說不下去。

楊麗花上午10點50分左右在陳亞蘭陪同下抵達告別式場地，見到媒體，她禮貌性揮手致意。一進靈堂她擁抱小鳳仙的兒子致哀，坐在靈堂內時也數度淚崩，與比鄰而坐的陳亞蘭頻頻拿下口罩拭淚，尤其當聽著小鳳仙兒子追思母親的痛徹心扉悼念詞時，她更是淚流不止。

公祭結束，戴著墨鏡口罩的楊麗花步出靈堂時，明顯哭紅眼，問她與小鳳仙的姊妹情故事，她停下腳步說：「要講很長耶，講不完，她是我的結拜的好姊妹，（眼眶瞬間紅了）跟我最⋯⋯我講不出來（淚崩哽咽）⋯⋯，我講到她，我喉嚨就滿了。請原諒，有機會再來說明，歹勢⋯⋯」說完便在陳亞蘭陪伴下上車離去。

小鳳仙的靈堂以香水百合、蝴蝶蘭佈置，相當典雅，式場花台佈置全都是楊麗花打點處理，事前為了花台放置的花討論很久，楊麗花希望是莊嚴有美感。小鳳仙的靈堂正中央是她帶著燦笑的遺照，右邊更大的一張主照是她演出歌仔戲時的劇照，左邊則是「戲如人生」四個大字，正是她精彩人生的寫照。

除了楊麗花、陳亞蘭，包括小咪、王金櫻、紀麗如、潘麗麗、司馬玉嬌以及小鳳仙生前好友及學生們都前來送她最後一程。

(中時 )