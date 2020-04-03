有「本土劇女王」之稱的連靜雯出演過多部八點檔，近年來她專心從事自己的事業與瑜珈，已許久未在螢光幕前出現，這次出現在《綜藝3國智》笑容依舊自信，身材、膚質狀況也十分亮麗，整個人維持在極佳狀態，連靜雯笑著表示：「已經有3年多沒有上外景節目了！」

小鐘之前幾次來到節目中都遭主持群惡整，還曾與大型狼犬做「咬補訓練」被嚇的腿軟，幾次經驗都非常驚險，小鐘以「老司機」的過來人身分表示：「那你一定平常很少看電視，才敢來上通告的吧！」連靜雯直言不諱，小鐘則是提醒連靜雯：「來這節目你衣服要多帶幾套、再來頂多被狗咬一咬。」連靜雯這才恍然大悟原來自己「誤上賊船」，忍不住驚聲尖叫，神色緊張詢問：「現在退通告來的及嗎？」

連靜雯剛好都抽到後面棒次，連續幾個關卡都因前面有人挑戰之敗玩不到，讓她也不顧形象大喊：「好無聊喔！你們一直失敗後面的都不能玩耶！」

(中時 )