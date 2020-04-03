新冠肺炎蔓延，新北市長侯友宜今（3日）上午10時許前往新店警分局慰問防疫工作人員並聽取分局防疫措施簡報。（葉書宏攝）

新冠肺炎蔓延，新北市長侯友宜今（3日）上午10時許前往新店警分局慰問防疫工作人員並聽取分局防疫措施簡報。（葉書宏攝）

新冠肺炎蔓延，新北市長侯友宜今（3日）上午10時許前往新店警分局慰問防疫工作人員並聽取分局防疫措施簡報。侯友宜強調，針對違反居家檢疫規定民眾，至今已查獲76件、裁罰約782萬元，民眾多能夠體諒。

侯友宜表示，過年期間即要求民眾戴起口罩，就是超前部署的具體作為，視疫情不斷改變。從確診個案中發現家庭感染、群聚感染、院內感染出現，要把疫情視為社區感染超前部署。

侯友宜也提到，目前有一位女保全確診，目前還查不出感染源，未來要針對社區感染提高警覺；日前已經進行過相關演練，未來若爆發大規模社區感染，可以立即反應。目前有很多歐美返國民眾，居家檢疫人數多集中於雙北市。

新北市居家檢疫人數板橋、中和、新店均超過千人，對於新店警分局同仁而言負擔相當大，另外還有烏來檢疫所等勤務，這段時間有歹徒蠢蠢欲動，可能會利用警察忙於防疫、交通疏導勤務等，警察不但辛苦又要快速反應維持治安，特地來慰問同仁。

侯友宜表示，居家檢疫期間，嚴禁戶外趴趴走、掃墓，全市違反居家檢疫被查獲共76件、裁罰約782萬元，民眾的配合度是很高的，且他們都能夠體諒。

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(中時 )