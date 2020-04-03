時力立院黨團總召邱顯智今日接受記者電訪，並針對旺中最新民調各黨問政表現時力拿下第2名一事表示，時力只有3位立委，所以幕僚都是一個人當兩個人用，未來會更努力回應民意的期待，成為強而有力的在野黨角色。

本次民調委託艾普羅民調公司製作，針對立委各黨問政表現進行民調，調查時間為3月31日至4月1日。而問政滿意度依排名為民進黨57％、時代力量46.4％、民眾黨31％、國民黨22.8％。

本屆立法院113位立委中，民進黨62席(含蘇震清)、國民黨38席、民眾黨5席、時代力量3席、基進黨1席、無黨4席。

邱顯智指出，時力的3位立委中，自己因為是律師出身，多關注於司法改革，而王婉諭對於犯罪被害人保護相關法令也持續監督，陳椒華過去30年都是環保鬥士，因此無論是反對行政院的國土計畫法修惡或是環保自救會的抗爭，都可以見到他的身影。

邱顯智認為，時代力量問政都是站在小市民的立場發聲，因此才能得到肯定，也很感謝人民。而這樣的結果，也反映了民眾對貪官汙吏及特權的反感。

邱顯智說，時代力量會持續關注司法問題、公平正義、居住正義、勞動權益、環保問題。比方說外役監有2成都是貪汙犯，近日交通部觀傳局主秘的特權接送導致防疫出現破口，還有實價登錄2.0、要求企業必須強制通報無薪假等等，這些都會繼續來努力。

(中時 )