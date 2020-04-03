台美高階官員3月31日舉行電話會議，討論如何擴大台灣國際參與事宜。雙方高度肯定日前所建立合作對抗武漢肺炎的新夥伴關係，並就推動台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）等議題持續深入交換意見。外交部對美方多年來堅定支持台灣國際空間，並在國際社會作出貢獻表示誠摯感謝。

外交部表示，我方在會中分享對抗新冠肺炎的各項措施。我方也強調，在新冠肺炎疫情的威脅下，更凸顯台灣完整參與世界衛生組織（WHO）的會議、機制與活動的必要性及急迫性。雙方也討論如何持續提升台灣與理念相近國家的合作，以擴大我國的國際參與。

外交部感謝美國行政部門與國會持續不斷以具體行動支持台灣參與WHO等國際組織，包括：美國國會通過並獲川普總統簽署《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法》（簡稱《台北法》，TAIPEI Act），以及國務卿龐培歐(Mike Pompeo)公開表示，美國國務院將完全遵守台北法，全力協助台灣在WHO取得適當角色。美國駐聯合國日內瓦分部代表團也推文感謝台灣在國際對抗疫情中扮演重要角色，強調台灣理應獲邀參與WHO及WHA。

此次電話會議，我方由外交部政務次長謝武樵及駐美國代表高碩泰大使分別在台北及華府率團與會。美方出席代表包括：AIT華盛頓總部執行理事John J. Norris Jr及台北辦事處處長酈英傑、美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor、副助卿Nerissa J. Cook、亞太局首席副助卿 Atul Keshap、副助卿Jonathan Fritz等資深官員，充分顯示雙方對此會議的重視，也再度凸顯台美夥伴關係的緊密友好。

外交部強調，我國將持續與美國及其他理念相近國家攜手合作，持續擴大台灣的國際參與，在各領域積極落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping）的承諾。

(中時 )