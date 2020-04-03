新冠肺炎延燒全球之際，各國防疫如作戰，但交通部觀光局主秘日前利用上班時間到機場接送兒子（案277），更疑似指示駐機場同仁（案269）接待，導致同仁感染新冠肺炎又傳給5歲兒子，引發風波。今懲處出爐，國民黨台北市議員游淑慧一看到結果，氣得大罵騙肖A嗎！

對此，游淑慧於臉書發文表示，一位只是只是調回局本部，薪資、職等均不受影響。一位只是拿掉主管職 ，每個月少了約1.8萬元主管加給，仍可以領近9萬的爽薪，退休金也不受影響。拜託，酒駕即使沒有肇事，也可能是公共危險罪，但他們的以權謀私行為，都已確實造成他人身體傷害， 卻只有職務調整的懲處？

游淑慧怒批，「這是官官相護騙肖A嗎」！防疫不能「嚴以律民，寬以待官」！游淑慧更列舉三點：第一，奇怪耶，張姓秘書調回局裡 算什麼懲罰？ 說不定他還開心可以遠離機場目前這個高危險的區域。第二，拔掉主秘，林姓官員除了減少主管加給以外，他什麼都沒有損失啊！沒有了主管職務的工作繁重，理所當然就少領主管加給，這叫什麼懲罰？第三，林姓官員明年還是可以爽爽退休，而且退休金金額也不受拿掉主管職的影響喔。合理嗎？這就是醜陋的官官相護、官官相衛。

游淑慧指出，要知道他們的行為不單是以權謀私，甚至造成台灣的防疫破口， 和無辜傷害他人包括一名幼童 。按照公務員考績法第三條， 不是只有降等或調職處理，像這種重大功過的行為，應該即刻就要辦理「專案考績」，給予丙等或 丁等考績， 否則等到年底，一切又船過水無痕。

游淑慧更表示，大家可能不知道，公務員除了年終獎金以外還有考績獎金， 若觀光局拖到年底考績，在 大家遺忘的情況下，像徵性的給他們一個「乙等」的考績， 讓他們還拿得到年終和考績獎金喔，那就是天大的笑話！要知道陳時中曾說一人染疫，社會成本是210萬；觀光局主秘的兒子，有了症狀還隱匿台210萬；害一名機場基層員工210萬；害員工之5歲幼兒染疫210萬。這麼大的社會成本誰負責？

游淑慧更向交通部長林佳龍喊話，若是「真震怒」， 請他看一下考績法第六條，可以列丁等的行為，數數他們罪犯幾項？

丁等的條件如下：

一、 挑撥離間或誣控濫告，情節重大，經疏導無效，有確實證據者。

二、 不聽指揮，破壞紀律，情節重大，經疏導無效，有確實證據者。

三、 怠忽職守，稽延公務，造成重大不良後果，有確實證據者。

四、 品行不端，或違反有關法令禁止事項，嚴重損害公務人員聲譽，有確實證。

若其行為已足以丁等考績，就應斷然予以免職，國家機構應該率先為表率 ，才能彰顯防疫紀律的嚴明。

(中時電子報)