台南市立圖書館調查市民閱讀習慣大發現，樂齡讀者閱讀量興趣首度出現漫畫書超越健康養生雜誌。(台南市立圖書館提供／曹婷婷台南傳真)

樂齡者最愛看哪些書？答案竟是—《名偵探柯南》！台南市立圖書館調查市民閱讀習慣大發現，樂齡讀者閱讀量興趣首度出現漫畫書超越健康養生雜誌，樂齡長輩最愛的漫畫書竟是《名偵探柯南》！南市圖表示，老少咸宜的《名偵探柯南》去年度借閱次數2211次，樂齡讀者借閱比率占52.74％，可能長輩本身也樂當偵探迷，也可能借給孫子看，成為另類閱讀風景。

新冠肺炎疫情持續升溫，民眾宅在家，無形中使得圖書館閱讀量大幅成長，而台南歷年來都會調查市民借閱冊數現象，每年借閱冊數都有增加趨勢，2019年度台南市圖書借閱量達831萬冊，較前一年成長8萬冊，人均借閱冊數為4.42冊，高居全國第3，男女借閱冊數維持4：6，女性讀者高於男性，35-44歲壯年讀者為主力閱讀族群，占所有讀者26.67％，其次為6-11歲兒童族群，占所有讀者17.38％，顯見台南閱讀向下紮根有成。

台南市立圖書館表示，65歲以上樂齡族去年借閱冊數47萬5342冊，較前一年增加8萬7185冊，顯見樂齡閱讀風氣倍增；有趣的是，老少咸宜《名偵探柯南》去年度借閱次數2211次，樂齡讀者借1166次，占52.74％，過去高居樂齡讀者熱愛閱讀理財及健康養生主題雜誌，去年首度被《名偵探柯南》超越；第1、2名是理財雜誌，分別為《商業週刊》、《今周刊》。

從閱讀習慣可發現，語言文學類圖書依舊是市民最愛，套書部分以描寫行醫救人針砭時弊的《首席御醫》（共12冊）奪下年度圖書借閱排行榜第1，年借閱次數達6429次；歷年都高居榜首的《哈利波特》（共7冊）總計被借閱3612次，退居第2；第3名是溫暖人心的《深夜食堂》（共22冊），借閱次數達2088次。

語文類單冊圖書排行榜，仍以知名推理小說家東野圭吾作品一舉囊括前三名，最受歡迎的是已連續三年位居第1的《解憂雜貨店》；武俠小說方面，借閱榜前5名盡是金庸天下，《天龍八部》以2089次被借閱次數拿下寶座。

值得一提的是，影視帶動閱讀熱力，在非語文類單冊圖書中，榜首的是被翻拍成電視劇，紅極一時的《你的孩子不是你的孩子：被考試綁架的家庭故事》，描述台灣升學體制下各種家庭景象，借閱次數共719次。兒童套書排行中，最受青睞的是風靡小學生《怪傑佐羅力》、單冊童書借閱排行榜最夯的是《露露上廁所》。

近年讀者閱讀電子書習慣逐年上升，以休閒生活、理財及語言學習等類別的電子書最常被讀者借閱。其中，《你的善良必須有點鋒芒》閱讀熱力不減，從2018年的第4名躍升至第1名，同時攻占紙本書非語文類單冊圖書排行榜第17名，可見民眾特別關注人際關係的議題。

(中時 )