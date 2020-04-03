慈濟醫院清明連假兩天門診暫停，卻有消息傳出因疫情「封院」，院方澄清沒這回事。（花蓮慈院提供／王志偉花蓮傳真）

疫情期間，慈濟醫院門禁管制嚴，禁止探病。（王志偉攝）

網路傳出「聽說」花蓮慈濟醫院「封院」，引起民眾疑慮，花蓮慈院今天說明，院方最近的確頻頻接獲民眾關切詢問，因此特澄清「封院」一事純屬子虛烏有，醫院是配合清明連假，3、4兩天門診停診，急診部全年無休，請民眾不要相信不實謠言，也呼籲民眾勿謠傳，避免觸法！

「封院的情形是沒有的，謠傳的，也請網路勿散播」！花蓮慈濟醫院表示，近日院方接到不少民眾詢問是否「封院」，民眾都說「聽說」慈濟要開始全面禁止看診，因為疫情關係，如果真的逼不得已看診，只接受視訊看診。

院方澄清，疫情期間入院有管制措施，必須刷健保卡、戴口罩、量體溫等，但包含門診、急診等各項檢查醫療服務都「正常進行」，絕對沒有所謂「封院」的情況。另，院方已收到衛生福利部行文通告，即起停止探病。

花蓮慈院表示，清明連假，門診服務在4月3、4日兩天暫停，5日則因為是星期日，原本就沒有門診，6日星期一開始，就恢復正常門診；至於急診部分，全年24小時無休，有任何疑問，都可撥打（03）8561825詢問門診訊息。

衛生局稍早則指出，目前正值防疫期間，如隨便散播未經查證的傳染疾病訊息，最高可處300萬元罰鍰，呼籲民眾避免觸法。據悉，花蓮檢警調組成防疫期間調查小組，針對物價哄抬、散播傳染病不實訊息等都是調查範圍。

(中時 )