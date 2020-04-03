高雄市長韓國瑜過去請假參選總統，而被綠營網軍和特定媒體鋪天蓋地的抹黑，對於這些噁心的獵巫式做法，在Youtube平台擁有近150萬訂閱追蹤的著名Youtuber「小玉」就發片探討選舉時期「黑韓」的「新聞操作」的可怕。
原來，小玉1日發片，先是以他向大陸電腦AI技術商，低成本購入AI換臉軟體「DEEP FAKE」，模擬成韓國瑜的臉，並花了30分鐘和一個配音員，「循部分媒體過往報導韓國瑜形象，塑造韓會說的話，來批評一些人事物」，而影片上傳後也掀起討論不少網友熱議。
小玉在片中表示，他想請看片的觀眾，重視一個非常嚴重的問題，那就是「假新聞」，會這麼嚴肅是因為，現在的新聞媒體為了流量，炒做出很多自以為正確，但事實上資訊根本不正確的訊息，說穿了，不過就是淪為一顆媒體的棋子。
他坦言出這個影片一定會被一些群體幹翻，但他不在乎，他希望大家可以多花3秒鐘的時間，好好想一下，「某些媒體刻意操作呈現的事件，真實面真的是這樣嗎？」他自己就曾被部分媒體刻意帶風向弄過，所以他決定站出來為某些人、事發聲。因為他知道「媒體刻意操弄後，這種壓力有多可怕」。
(中時電子報)
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