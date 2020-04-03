男子從電桿摔落身亡，警方於現場拉起封鎖線。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

電桿上還留有工具。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮埔頂里山區2日下午3時許發生命案，警消獲報到場發現路倒男子已呈現屍僵，隨即拉起封鎖線，由於現場還遺留工具，警方初步研判該男子是在竊取電線時被電擊，失足從電桿高處摔落地面身亡，檢警已在今天上午相驗完畢。

44歲呂姓男子1日深夜疑似為竊取電線，開車到後龍鎮埔頂里山區，攀爬1處電線桿時觸電，直接從電桿高處摔落地面，失去生命跡象，2日下午3時許被民眾發現報警，他倒在地上，頭部及手部均有受傷，已明顯死亡，警方隨即於現場拉起封鎖線調查。

救護人員表示，該名男子當時趴臥地面，經翻身檢查，他的頭部及手臂有燒燙傷、面部有流鼻血的痕跡，距離大體4公尺處則留有電線剪，經評估生命徵象後，確認他沒有意識、呼吸、脈搏且出現屍僵，符合明顯死亡定義，現場即交由警察處理。

事發現場的電桿上留有鐵鎚，男子陳屍位置旁的電桿，還插有多支供踩踏的鋼條，地上則留有2支電線剪，且男子右手臂有遭電擊爆裂的傷勢，檢警依據現場跡證，初步研判呂男是在竊取電纜線時遭電擊，從高處失足墜落死亡，詳細意外原因有待調查釐清。

(中時 )