新冠肺炎疫情延燒，政府第一時間禁止口罩出口，之後推出口罩實名登記制，已有不少人都能買到口罩，不過藥局還是經常可見排隊人龍。對此，知名作家苦苓指出，現在還在排隊買口罩的應該只有四種人。

政府日前宣布，捐出1千萬片的口罩給疫情險峻國家，引發爭議。苦苓在臉書表示，政府只不過捐給歐美國家不到我們一天產量的口罩，就有一堆人在「靠北靠墓」說，路上還有很多人在排隊買口罩，政府怎麼可以亂捐怎樣怎樣，「一副很苦民所苦的雞歪樣子。」

苦苓說，當初不也是你們這些王七加一蛋，在台灣自己口罩還不夠的時候，罵政府不給中國口罩是不人道、沒人性嗎？如今我們夠多了捐一點給別人，又忽然想起老百姓的需要、又假惺惺的捨不得了，「現在是怎樣？你們也都跟老馬一樣，感染了H病毒嗎？」

現在還在路上排隊買口罩，苦苓認為應該只有四種人：1.年紀不大，卻不長進，不去學網購口罩的人。2.年紀大，但是子女不孝，不來幫他們網購、代領口罩的人。3.年紀大，用不到那麼多口罩，卻非要買來放著才安心的人。4.閒著沒事，就是想出來排排隊、看看人的人。

苦苓表示，「台灣有誰真的怎麼樣都買不到口罩、真的要被感染活不下去了？告訴我姓名地址，我現在就把自己的口罩寄給你！」

(中時電子報)