光良為新專輯《絕類》接受《Hit 週末》節目主持人Gigi專訪，都經歷過愛犬離去的光良和Gigi，提到毛小孩滿是想念，兩人說著說著淚灑錄音室。光良感性表示，即使愛犬小High已經走了3年，但到現在還是不敢多看牠的照片，怕會觸景傷情。光良透露，當初從流浪動物之家領養小High的時候，就許諾會陪伴牠這一輩子，直到最後一秒，但他卻沒有做到。

光良和Gigi提到毛小孩滿是想念。

小High在家裡留下足跡不時觸動著光良，就像回家開門的時候，他偶爾還是會想起，小High曾經不小心被這個門夾傷過。看到光良難過的樣子，感同身受的Gigi安慰表示，她跟光良不一樣，家裡滿是狗狗的照片，到世界各地旅行，只要有跟愛犬一樣的紀念品或是商品，她都會盡可能帶上飛機，因為這樣就能感覺到牠們都在。

光良的新專輯《絕類》軸心在於跟自己對話，他一直是個會隱藏情緒的人，不常將自己的故事放在作品裡，但這次專輯中的〈想你了〉是他首度提起勇氣描寫自己的心境故事，為的就是要紀念小High。詳細內容於4月4日下午一點Hit Fm聯播網《Hit週末》播出。

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(中時電子報)